Boquilla rotativa DB 24
La boquilla rotativa para la limpiadora de media presión KHB y la limpiadora portátil OC 6-18 elimina la suciedad persistente de forma potente y eficaz. También es ideal para limpiar espacios estrechos.
Rendimiento limpio: la boquilla rotativa DB 24 Dirt blaster elimina la suciedad persistente de forma especialmente eficaz con su chorro de agua giratorio y también es ideal para limpiar juntas, huecos y otros espacios estrechos. La conexión Quick Connect permite un cambio fácil y rápido de accesorios. La boquilla rotativa es compatible con todas las limpiadoras de mano de media presión sin cable de la gama KHB y con todos los modelos de limpiadoras portátiles OC 6-18.
Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
- Mayor rendimiento de limpieza para suciedad persistente o en espacios estrechos, como juntas y hendiduras.
Conexión Quick Connect
- Cambio fácil y rápido de los accesorios.
Forma compacta
- Almacenamiento y transporte sencillos.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|106 x 42 x 44
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Balcón
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Objetos de decoración (macetas, etc.)
- Equipos y herramientas de jardín
- Juguete de jardín
- Cestas y camas para mascotas
- Cubos de basura
- Motos y ciclomotores
- llantas