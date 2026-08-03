Boquilla rotativa DB 24

La boquilla rotativa para la limpiadora de media presión KHB y la limpiadora portátil OC 6-18 elimina la suciedad persistente de forma potente y eficaz. También es ideal para limpiar espacios estrechos.

Rendimiento limpio: la boquilla rotativa DB 24 Dirt blaster elimina la suciedad persistente de forma especialmente eficaz con su chorro de agua giratorio y también es ideal para limpiar juntas, huecos y otros espacios estrechos. La conexión Quick Connect permite un cambio fácil y rápido de accesorios. La boquilla rotativa es compatible con todas las limpiadoras de mano de media presión sin cable de la gama KHB y con todos los modelos de limpiadoras portátiles OC 6-18.

Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
  • Mayor rendimiento de limpieza para suciedad persistente o en espacios estrechos, como juntas y hendiduras.
Conexión Quick Connect
  • Cambio fácil y rápido de los accesorios.
Forma compacta
  • Almacenamiento y transporte sencillos.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 106 x 42 x 44
Campos de aplicación
  • Balcón
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Objetos de decoración (macetas, etc.)
  • Equipos y herramientas de jardín
  • Juguete de jardín
  • Cestas y camas para mascotas
  • Cubos de basura
  • Motos y ciclomotores
  • llantas
Accesorios