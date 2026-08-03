Rendimiento limpio: la boquilla rotativa DB 24 Dirt blaster elimina la suciedad persistente de forma especialmente eficaz con su chorro de agua giratorio y también es ideal para limpiar juntas, huecos y otros espacios estrechos. La conexión Quick Connect permite un cambio fácil y rápido de accesorios. La boquilla rotativa es compatible con todas las limpiadoras de mano de media presión sin cable de la gama KHB y con todos los modelos de limpiadoras portátiles OC 6-18.