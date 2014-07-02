Boquillas de recambio para la T-Racer
Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2 a K5.
Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2 a K5 (T 250, T 300, T 400).
Características y ventajas
Boquilla de recambio
- Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
- Larga vida útil y alta calidad.
Chorro plano de alta presión
- Limpieza uniforme y eliminación de la suciedad muy incrustada
- Buen rendimiento de superficie, ideal para limpiar superficies de mayor tamaño.
Limpieza potente con alta presión:
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|90 x 125 x 30
Equipos compatibles
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.200
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MDD plus
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD Plus
- K 3.960 M plus
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5 Basic
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K HC 10
- KHP 2 Car