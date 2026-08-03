Algunos tipos de suciedad resistente, como la capa de polen adherida a los muebles de jardín o las costras de suciedad en macetas, no son tan fáciles de limpiar. Para ello hace falta un buen cepillo. El cepillo de lavado WB 24 consigue muy buenos resultados en estos casos. El chorro plano humedece en primer lugar la superficie que se va a limpiar, para que luego las cerdas extralargas del cabezal de cepillos que gira en pasos de 90° puedan llegar a todos los rincones. Por último, se limpia la suciedad desprendida con el chorro plano y, con ello, la limpieza ha concluido. Puesto que el agua solo se utiliza cuando se acciona el gatillo del equipo, el consumo de agua se puede ajustar de forma muy eficiente y según las necesidades particulares. Esto sirve, a su vez, para proteger la batería. Gracias al acreditado sistema Quick Connect se puede desconectar el cepillo de lavado del tubo de prolongación con una sola mano, para poder cambiar de accesorio en caso necesario. El cepillo de lavado WB 24 Handheld es adecuado para todos los modelos KHB y OC 6-18, pero no para las hidrolimpiadoras de las gamas K 2 a K 7.