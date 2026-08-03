Estación de carga para la WV5
Estación de carga para la limpiadora de cristales WV 5.
En la moderna estación de carga para la limpiadora de cristales WV 5 se pueden cargar y guardar tanto la batería como la limpiadora de cristales completa.
Características y ventajas
Diseño atractivo
- La estación de carga se adapta de forma óptima al entorno de la vivienda gracias a su adecuado diseño.
Unidad de carga cómoda
- Si tanto el equipo como la batería se encuentran en la estación de carga, se cargará primero el equipo y después la batería. No es posible invertir el orden.
Enrollamiento de cables práctico
- Almacenamiento práctico del cable en la parte inferior de la estación de carga.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|200 x 132 x 50