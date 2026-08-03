Extension angle nozzle cpl. L2P
Características y ventajas
Sistema de sustitución rápida
- Mantenimiento muy sencillo y configuración variable.
La boquilla está fabricada en plástico
- Se evitan daños en superficies sensibles cuando la boquilla toca accidentalmente la superficie.
Especificaciones
Características técnicas
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|118 x 20 x 20
Campos de aplicación
- Para la limpieza de instalaciones de producción como, por ejemplo, moldes de inyección, sistemas transportadores y de manipulación, etc.
- Ideal para la limpieza en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad