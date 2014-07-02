El filtro EPA, que junto a la fregadora-aspiradora BR 45/22 también es apto para la lava-aspiradora DS 6 de Kärcher, protege al usuario de forma fiable frente a las minúsculas partículas suspendidas, como partículas de polvo o alérgenos del aire húmedo condensado, al retenerlos de forma eficaz. La lava-aspiradora sirve también como filtro protector del motor y evita la penetración de la humedad perjudicial en el motor del equipo. Gracias a su borde de goma blando, el filtro se puede extender sin esfuerzo y enjuagarse con agua corriente.