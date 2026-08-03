Nuestro filtro HEPA 13, con un grado de separación del 99,95 %, retiene incluso las partículas más pequeñas en un margen de pocas micras. El elevado rendimiento del filtro permite capturar aerosoles, virus y gérmenes prácticamente en su totalidad evitando que retornen al aire ambiente. Certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019, el filtro HEPA 13 cumple también los elevados estándares de seguridad de zonas higiénicamente sensibles.