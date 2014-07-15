Filtro plegado plano KFI 7420
Filtro plegado plano resistente especial para el aspirador en seco y de cenizas. Para brindar una potencia de aspiración duradera.
Características y ventajas
Apto para las aspiradoras en seco y de ceniza AD 3, AD 2 y AD 4 Premium de Kärcher
Para una potencia de aspiración duradera
Fácil de sustituir
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|197 x 97 x 48
Campos de aplicación
- Ceniza