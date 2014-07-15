Filtro plegado plano KFI 7420

Filtro plegado plano resistente especial para el aspirador en seco y de cenizas. Para brindar una potencia de aspiración duradera.

Características y ventajas
Apto para las aspiradoras en seco y de ceniza AD 3, AD 2 y AD 4 Premium de Kärcher
Para una potencia de aspiración duradera
Fácil de sustituir
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 197 x 97 x 48
