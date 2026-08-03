Filtro previo de bomba grande
el filtro previo de bomba protege las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento contra las partículas gruesas y la arena. Con sistema de estanqueidad PerfectConnect para una hermetización fiable.
El filtro previo de bomba es idóneo para todos los modelos habituales de bombas de jardín, bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y centrales de abastecimiento con rosca de empalme G1 (33,3 mm), en especial para equipos sin filtro integrado y con un caudal de hasta 6000 l/h. El filtro previo protege la bomba eficazmente contra las partículas gruesas y la arena y aumenta así la vida útil. El conector del filtro puede extraerse para limpiarlo. La anchura de malla del filtro fino es de 250 µm (0,25 mm). El sistema de estanqueidad radial PerfectConnect de los accesorios BP hace que el montaje resulte especialmente fácil y sella con gran fiabilidad, lo cual garantiza un funcionamiento sin molestias de las bombas.
Características y ventajas
Filtro extraíble
- El filtro se puede limpiar con agua corriente y así siempre se puede volver a utilizar de nuevo.
Filtro previo de la bomba, grande
- Para bombas con un caudal del agua de hasta 6000 l/h.
Filtro previo
- Para proteger adicionalmente la bomba contra las partículas gruesas o la arena.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaños
|Hasta una anchura de malla de 6000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Presión (bar)
|8
|Anchura de malla (mm)
|0,25
|Tamaño de rosca
|G1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|120 x 220 x 316
Equipamiento
- Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Filtración de suciedad en el agua