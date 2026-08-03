El filtro previo de bomba es idóneo para todos los modelos habituales de bombas de jardín, bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y centrales de abastecimiento con rosca de empalme G1 (33,3 mm), en especial para equipos sin filtro integrado y con un caudal de hasta 6000 l/h. El filtro previo protege la bomba eficazmente contra las partículas gruesas y la arena y aumenta así la vida útil. El conector del filtro puede extraerse para limpiarlo. La anchura de malla del filtro fino es de 250 µm (0,25 mm). El sistema de estanqueidad radial PerfectConnect de los accesorios BP hace que el montaje resulte especialmente fácil y sella con gran fiabilidad, lo cual garantiza un funcionamiento sin molestias de las bombas.