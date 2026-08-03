Filtro previo de bomba, pequeño
Filtro previo pequeño, gran efecto: el filtro previo de bomba protege las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento contra las partículas gruesas y la arena. Con sistema de estanqueidad PerfectConnect.
El pequeño filtro previo de bomba acaba con las partículas gruesas y la arena en todos los modelos habituales de bombas de jardín, bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y centrales de abastecimiento, y aumenta así la vida útil de los equipos. El filtro previo es especialmente idóneo para equipos sin filtro integrado con un caudal de hasta 4000 l/h y rosca de empalme G1 (33,3 mm). Para una limpieza sin esfuerzo, el conector del filtro se extrae fácilmente. La anchura de malla del filtro fino es de 250 µm (0,25 mm). Gracias al sistema de estanqueidad radial PerfectConnect de los nuevos accesorios BP, el sellado fiable y la facilidad de montaje están garantizados.
Características y ventajas
Filtro extraíble
- El filtro se puede limpiar con agua corriente y así siempre se puede volver a utilizar de nuevo.
Filtro previo de la bomba, pequeño
- Para bombas con un caudal del agua de hasta 4000 l/h.
Filtro previo
- Para proteger adicionalmente la bomba contra las partículas gruesas o la arena.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaños
|Hasta una anchura de malla de 4000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Presión (bar)
|8
|Anchura de malla (mm)
|0,25
|Tamaño de rosca
|G1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|120 x 220 x 200
Equipamiento
- Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Filtración de suciedad en el agua
RECAMBIOS Filtro previo de bomba, pequeño
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
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