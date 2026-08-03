Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño

Protege la bomba sumergible y aumenta su fiabilidad funcional: el filtro previo robusto y fácil de montar para las bombas sumergibles SP 9.000 a SP 16.000 Flat/Dirt y SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.

El robusto filtro previo se puede acoplar opcionalmente a la bomba sumergible. El uso del filtro previo se recomienda especialmente cuando se utiliza la bomba en aguas muy contaminadas, como en fosas de excavación o en caso de inundación. El filtro puede utilizarse para evitar que las partículas grandes de suciedad entren en la bomba. Esto protege el rodete de la bomba y evita que se obstruya con ramas o partículas de suciedad, aumentando así su fiabilidad funcional. El filtro previo de la bomba es adecuado para las bombas sumergibles SP 9.000 a SP 16.000 Flat/Dirt, así como para las SP 1 a SP 5 Flat/Dirt, y tiene un ancho de malla de aproximadamente 5 milímetros.

Características y ventajas
Filtro previo robusto
  • Protege el rodete de la bomba contra obstrucciones causadas por ramas o partículas y aumenta la fiabilidad de funcionamiento.
Sistema Click
  • Montaje fácil y rápido en la bomba sumergible.
Anchura de malla de 5 mm
  • El caudal no se reduce, pero la fiabilidad de funcionamiento se incrementa.
Especificaciones

Características técnicas

Anchura de malla (mm) 5
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 177 x 179 x 53
Campos de aplicación
  • Filtración de suciedad en el agua