El robusto filtro previo se puede acoplar opcionalmente a la bomba sumergible. El uso del filtro previo se recomienda especialmente cuando se utiliza la bomba en aguas muy contaminadas, como en fosas de excavación o en caso de inundación. El filtro puede utilizarse para evitar que las partículas grandes de suciedad entren en la bomba. Esto protege el rodete de la bomba y evita que se obstruya con ramas o partículas de suciedad, aumentando así su fiabilidad funcional. El filtro previo de la bomba es adecuado para las bombas sumergibles SP 9.000 a SP 16.000 Flat/Dirt, así como para las SP 1 a SP 5 Flat/Dirt, y tiene un ancho de malla de aproximadamente 5 milímetros.