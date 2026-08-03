Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño
Protege la bomba sumergible y aumenta su fiabilidad funcional: el filtro previo robusto y fácil de montar para las bombas sumergibles SP 9.000 a SP 16.000 Flat/Dirt y SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.
El robusto filtro previo se puede acoplar opcionalmente a la bomba sumergible. El uso del filtro previo se recomienda especialmente cuando se utiliza la bomba en aguas muy contaminadas, como en fosas de excavación o en caso de inundación. El filtro puede utilizarse para evitar que las partículas grandes de suciedad entren en la bomba. Esto protege el rodete de la bomba y evita que se obstruya con ramas o partículas de suciedad, aumentando así su fiabilidad funcional. El filtro previo de la bomba es adecuado para las bombas sumergibles SP 9.000 a SP 16.000 Flat/Dirt, así como para las SP 1 a SP 5 Flat/Dirt, y tiene un ancho de malla de aproximadamente 5 milímetros.
Características y ventajas
Filtro previo robusto
- Protege el rodete de la bomba contra obstrucciones causadas por ramas o partículas y aumenta la fiabilidad de funcionamiento.
Sistema Click
- Montaje fácil y rápido en la bomba sumergible.
Anchura de malla de 5 mm
- El caudal no se reduce, pero la fiabilidad de funcionamiento se incrementa.
Especificaciones
Características técnicas
|Anchura de malla (mm)
|5
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|177 x 179 x 53
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Filtración de suciedad en el agua