Funda para la tabla de planchado
Funda para la mesa de planchar de lana y espuma para una elevada permeabilidad al aire y una mejor penetración del vapor en la ropa. La funda ideal para unos resultados de planchado de gama superior.
Funda para la mesa de planchar fabricada en una mezcla de algodón y espuma. La funda se caracteriza por su alta permeabilidad al aire, lo que permite una mejor penetración del vapor en la ropa para planchar. La funda ideal para resultados de planchado de primera clase. Compatible con la tabla de planchado AB 1000.
Características y ventajas
Material de gran calidad
- La ropa se plancha sin dejar arrugas
- Óptima permeabilidad al vapor y el aire
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1200 x 380 x 5