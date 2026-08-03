Especialmente concebida para un uso seguro y cómodo con los sistemas de limpieza de hielo seco de Kärcher. Las pistolas pulverizadoras compactas y ergonómicas con dirección de control se asientan de manera excelente en las manos, disponen además de un sistema de enclavamiento de la palanca de extracción que previene eficazmente los arranques incidentales. La activación del hielo seco con el interruptor de encendido/apagado es, además, especialmente fácil de usar y se implementa de manera sencilla. Este amplio kit incluye un sistema de cambio rápido de boquillas, iluminación de boquilla y 5 metros de manguera de alimentación de pellets resistente y de larga vida útil.