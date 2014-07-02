Kit de aspiración, 3,5 m

Manguera en espiral completa, lista para acoplar, resistente al vacío, con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno. Se puede usar también para prolongar el kit de aspiración. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).

Características y ventajas
Completa manguera en espiral, resistente al vacío y lista para conectar, con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno
  • Montade cómoda y sencillamente en la bomba para la aspiración de agua
Especificaciones

Características técnicas

Longitud (m) 3,5
Diámetro 3/4″
Color negro
Peso (kg) 0,8
Peso (con embalaje) (kg) 0,9
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 400 x 415 x 55
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares