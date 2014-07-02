Kit de boquillas 090 para Inno/Easy Set 700–1000 l/h

Kit de boquillas 090 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Para un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.

Kit de boquillas 090 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Apto para el Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h, asegura un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.

Especificaciones

Características técnicas

Caudal (l/h) 700 - 1000
Rosca de empalme M22 x 1,5