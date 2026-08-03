Kit de boquillas para instalación de chorreado 035
Kit de boquillas específico con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para la potencia óptima de la instalación de rociado de Kärcher. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
El kit de boquillas específico asegura el rendimiento óptimo de la instalación de rociado de Kärcher. Se compone de boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4