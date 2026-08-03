Accesorio de chorreado sin regulación de caudal (sin boquillas)

La eliminación de la pintura, óxido e incrustraciones es fácil: gracias al accesorio de chorreado en húmedo de Kärcher con control de caudal para agregar abrasivo de chorreado al chorro de alta presión. El accesorio de chorreado en húmedo se ajusta a la lanza. Sin regulación de caudal.