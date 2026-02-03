Para respirar en casa con total libertad tras aspirar con nuestra aspiradora manual a batería CVH 2, opte por el filtro HEPA adecuado (EN 1822:1998). Elimina de manera segura y fiable hasta el 99,5 % de las partículas más pequeñas, de solo 0,3 µm, de esporas de hongos y bacterias o alérgenos —como restos de ácaros y polen— del aire ambiente aspirado. Para obtener los mejores resultados, limpie el filtro cada 2 semanas o cámbielo cada 6 meses.