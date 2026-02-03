Kit de filtro HEPA CVH
Nuestro filtro HEPA, con una fiabilidad del 99,5 %, elimina del aire de salida las partículas más diminutas, las esporas de hongos, las bacterias y los alérgenos —como restos de ácaros o polen— (EN 1822:1998).
Para respirar en casa con total libertad tras aspirar con nuestra aspiradora manual a batería CVH 2, opte por el filtro HEPA adecuado (EN 1822:1998). Elimina de manera segura y fiable hasta el 99,5 % de las partículas más pequeñas, de solo 0,3 µm, de esporas de hongos y bacterias o alérgenos —como restos de ácaros y polen— del aire ambiente aspirado. Para obtener los mejores resultados, limpie el filtro cada 2 semanas o cámbielo cada 6 meses.
Características y ventajas
Elimina las partículas, esporas de hongos y bacterias y alérgenos, como los restos de ácaros y el polen
Cambio sencillo y rápido
Larga vida útil gracias al cepillado periódico
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|blanco
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|104 x 52 x 45
Campos de aplicación
- Espacios interiores