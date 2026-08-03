El kit de 2 paños para suelos universales EasyFix Large, absorbentes y resistentes, se adapta perfectamente a SC 1 Upright. El tejido con una estructura en bucles especial garantiza una recogida de suciedad excelente. La elevada permeabilidad al vapor proporciona resultados de limpieza excelentes e higiénicos en esquinas y bordes. Gracias al sistema de cierre de autofijación, los paños para suelos pueden fijarse fácil y rápidamente a la boquilla para suelos EasyFix de SC 1 Upright: basta con presionar y listo. Durante el trabajo, el paño permanece bien colocado y no puede deslizarse. Después de la limpieza, el paño usado puede retirarse sin entrar en contacto con la suciedad: basta con pisar la lengüeta de pie del paño y tirar de la boquilla para suelos hacia arriba.