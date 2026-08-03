Los lugares de difícil acceso no representan ninguna dificultad para la lanza pulverizadora variable VJ 24 con articulación de 360º ajustable. El chorro plano integrado elimina la suciedad de forma eficiente y la conexión Quick Connect permite cambiar fácil y rápidamente de accesorio con una sola mano. La VJ 24 es compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18.