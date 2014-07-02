Manguera de aspiración para tuberías
Manguera de aspiración resistente al vacío y lista para la conexión de bombas en pozos o tuberías en el lado de aspiración. Para equipos para el suministro de agua domésticos y bombas de jardín.
Manguera en espiral resistente al vacío lista para la conexión, con un diámetro de 3/4" y una longitud de 0,6 m para la aspiración de agua. Adecuada para conectar al lado de aspiración de la bomba de equipos para el suministro de agua domésticos y bombas de jardín. La manguera de aspiración cuenta con una rosca de empalme G1 (33,3 mm) a ambos lados. Gracias a una alta flexibilidad, los ruidos se atenúan notablemente en las instalaciones fijas. Aviso: ¡No está permitido usar la manguera de aspiración como manguera de presión!
Características y ventajas
Conexión resistente al vacío de la bomba a pozos abisinios y tuberías
- Para la conexión de una bomba de alimentación de agua del hogar puede utilizarse esta manguera como una unión flexible con el lado de aspiración, con el fin de establecer así una conexión entre la bomba y el sistema de tuberías que, además, no transmita ruidos.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud (m)
|0,6
|Diámetro
|3/4″
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|600 x 50 x 50
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares