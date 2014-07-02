Manguera en espiral resistente al vacío lista para la conexión, con un diámetro de 3/4" y una longitud de 0,6 m para la aspiración de agua. Adecuada para conectar al lado de aspiración de la bomba de equipos para el suministro de agua domésticos y bombas de jardín. La manguera de aspiración cuenta con una rosca de empalme G1 (33,3 mm) a ambos lados. Gracias a una alta flexibilidad, los ruidos se atenúan notablemente en las instalaciones fijas. Aviso: ¡No está permitido usar la manguera de aspiración como manguera de presión!