Manguera de compensación de presión: NOVEDAD

Mangueras de conexión para sistemas de tubería rígidos. Mediante la manguera interior elástica de silicona se compensa la caída de presión en la carcasa. Con ello se originan menos vibraciones y como resultado de ello hay una reducción del ruido sustancial. Adicionalmente la dilatación interna de la manguera impide que la bomba se conecte y desconecte ocasionalmente. Roscas G1 en ambos extremos. Longitud: 1,0 m Diámetro: 3/4"