Manguera de compensación de presión: NOVEDAD
Mangueras de conexión para sistemas de tubería rígidos. Mediante la manguera interior elástica de silicona se compensa la caída de presión en la carcasa. Con ello se originan menos vibraciones y como resultado de ello hay una reducción del ruido sustancial. Adicionalmente la dilatación interna de la manguera impide que la bomba se conecte y desconecte ocasionalmente. Roscas G1 en ambos extremos. Longitud: 1,0 m Diámetro: 3/4"
Características y ventajas
Manguera interior elástica de silicona
- La dilatación de la manguera elástica interior impide que la bomba se conecte y desconecte ocasionalmente al caer la presión. Dicha caída de presión se compensa y la bomba funciona de forma fiable.
Manguera flexible
- Se generan así menos vibraciones y se reduce notablemente la transmisión de ruidos al sistema de tuberías rígidas.
Manguera de conexión para tuberías rígidas
- Para establecer una conexión con la bomba para la alimentación de agua del hogar. En la mayoría de casos, las tuberías no llegan hasta el punto instalación de la bomba. Se recomienda conectar la bomba a la tubería mediante una manguera flexible.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|3/4″
|Longitud de la manguera (m)
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|270 x 275 x 55
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos