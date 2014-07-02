Manguera de prolongación XH 10 QR Quick Connect de goma
Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad, 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para equipos K 3 - K 7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.
Prolongación de manguera de goma de alta presión para la pistola «Best» con acoplamiento Quick Connect. La prolongación de manguera de goma de alta presión de 10 m proporciona una mayor flexibilidad y amplía considerablemente el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Solo hay que conectar entre la pistola Quick Connect y la manguera de alta presión antigua, y ya se trabaja con más facilidad. La manguera de goma de alta calidad con refuerzo de alambre de acero destaca por su robustez y garantiza una larga vida útil. La prolongación de mangueras soporta presiones de hasta 160 bar y está diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 80 ºC. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Adecuada para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K 3 - K 7 a partir de 2008, en las cuales la manguera se fija a la pistola mediante el acoplamiento de acción rápida (Quick Connect).
Características y ventajas
Manguera de prolongación de 10 m
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Manguera de goma con refuerzo de alambre de acero
- Larga vida útil y alta calidad.
Conexión Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|10
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|240 x 240 x 115
Equipos compatibles
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MDD plus
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD Plus
- K 3.960 M plus
- K 3.98 M
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5 Basic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.85 MDD T 300
- K 7.91 MD
- K 720M *EU
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 7