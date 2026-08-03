MJ 180 4 en 1 multi jet
MJ 180 Multi Jet 4 en 1 con 4 tipos de chorro para hidrolimpiadoras de la gama K 6 y K 7: con boquilla rotativa, chorro plano de alta presión, chorro de detergente y chorro plano ancho.
La MJ 180 Multi Jet 4 en 1 ofrece 4 tipos de chorro diferentes en un solo lanza pulverizadora: el chorro de detergente, el chorro plano de alta presión, la boquilla rotativa y el chorro plano ancho de presión reducida. La elección del chorro adecuado se realiza girando cómodamente la lanza pulverizadora, por lo que ya no es necesario realizar un laborioso cambio de la lanza pulverizadora. Al mismo tiempo, la Multi Jet también convence por su manejo, gracias a un peso un 25 % menor en comparación con su predecesora de Kärcher, la MJ 3 en 1. Adecuada para hidrolimpiadoras Kärcher Home & Garden de la gama K 6 y K 7. El todoterreno para el hogar, el jardín y el automóvil.
Características y ventajas
Selección del chorro adecuado girando la lanza pulverizadora
- Sin perder el tiempo cambiando de lanza pulverizadora.
Cuatro tipos de chorro en una lanza pulverizadora
- Boquilla rotativa, chorro plano de alta presión, chorro de detergente y chorro plano ancho: para un trabajo flexible.
Con ayuda de montaje en la lanza pulverizadora
- Para una instalación y uso correctos.
Reducción del peso del 25 %¹⁾
- Más comodidad y facilidad de uso.
Compatible con todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 6 y K 7
- Perfecta para una actualización posterior.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|450 x 59 x 59
|Observaciones
|
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
¹⁾ En comparación con el peso del modelo anterior MJ 3-in-1 Multi Jet de Kärcher.
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Muros de piedra y de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Vallas
- Fachadas de casas pequeñas
- Equipos y herramientas de jardín
- Superficies en casa y el jardín