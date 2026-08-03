La MJ 180 Multi Jet 4 en 1 ofrece 4 tipos de chorro diferentes en un solo lanza pulverizadora: el chorro de detergente, el chorro plano de alta presión, la boquilla rotativa y el chorro plano ancho de presión reducida. La elección del chorro adecuado se realiza girando cómodamente la lanza pulverizadora, por lo que ya no es necesario realizar un laborioso cambio de la lanza pulverizadora. Al mismo tiempo, la Multi Jet también convence por su manejo, gracias a un peso un 25 % menor en comparación con su predecesora de Kärcher, la MJ 3 en 1. Adecuada para hidrolimpiadoras Kärcher Home & Garden de la gama K 6 y K 7. El todoterreno para el hogar, el jardín y el automóvil.