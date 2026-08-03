Multi Jet 5 en 1 MJ 24
Lanza multipulverizadora 5 en 1 versátil para los modelos KHB y OC 6-18: la MJ 24 con chorro concentrado, plano, de aclarado, nebulizador y de riego. Fácil de ajustar girando el cabezal de boquilla.
La Multi Jet ofrece cinco tipos de chorro en una lanza pulverizadora: chorro concentrado, chorro plano, de aclarado, nebulizador y de riego. Así, la lanza multipulverizadora resulta idónea para una amplia variedad de aplicaciones. El chorro más adecuado se selecciona con un simple y cómodo giro del cabezal de boquilla. La conexión Quick Connect permite la sustitución rápida y sencilla por otro accesorio con una sola mano. La MJ 24 es compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18.
Características y ventajas
Lanza pulverizadora 5 en 1
- 5 tipos de chorro distintos en una sola lanza pulverizadora.
Ahorro de tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Limpiar y regar en un solo paso
- No es necesario cambiar a la manguera de riego y la pistola de riego.
Chorro concentrado
- Limpieza de juntas, hendiduras o huecos estrechos, así como disolución de suciedad puntual.
Chorro plano
- Limpieza de superficies y objetos.
Chorro de lavado
- Eliminación de la suciedad disuelta.
Chorro niebla
- Eliminación del polvo y del polen de las plantas y riego ligero.
Chorro de riego
- Riego de plantas.
Conexión Quick Connect
- Cambio fácil y rápido.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|70 x 58 x 60
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Jardineras
- Limpieza de hojas
- Riego de plantas