Multi Jet 5 en 1 MJ 24

Lanza multipulverizadora 5 en 1 versátil para los modelos KHB y OC 6-18: la MJ 24 con chorro concentrado, plano, de aclarado, nebulizador y de riego. Fácil de ajustar girando el cabezal de boquilla.

La Multi Jet ofrece cinco tipos de chorro en una lanza pulverizadora: chorro concentrado, chorro plano, de aclarado, nebulizador y de riego. Así, la lanza multipulverizadora resulta idónea para una amplia variedad de aplicaciones. El chorro más adecuado se selecciona con un simple y cómodo giro del cabezal de boquilla. La conexión Quick Connect permite la sustitución rápida y sencilla por otro accesorio con una sola mano. La MJ 24 es compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18.

Características y ventajas
Lanza pulverizadora 5 en 1
  • 5 tipos de chorro distintos en una sola lanza pulverizadora.
Ahorro de tiempo
  • Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Limpiar y regar en un solo paso
  • No es necesario cambiar a la manguera de riego y la pistola de riego.
Chorro concentrado
  • Limpieza de juntas, hendiduras o huecos estrechos, así como disolución de suciedad puntual.
Chorro plano
  • Limpieza de superficies y objetos.
Chorro de lavado
  • Eliminación de la suciedad disuelta.
Chorro niebla
  • Eliminación del polvo y del polen de las plantas y riego ligero.
Chorro de riego
  • Riego de plantas.
Conexión Quick Connect
  • Cambio fácil y rápido.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 70 x 58 x 60
Campos de aplicación
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Bicicletas
  • Equipos y herramientas de jardín
  • Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
  • Jardineras
  • Limpieza de hojas
  • Riego de plantas
Accesorios