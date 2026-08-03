La Multi Jet ofrece cinco tipos de chorro en una lanza pulverizadora: chorro concentrado, chorro plano, de aclarado, nebulizador y de riego. Así, la lanza multipulverizadora resulta idónea para una amplia variedad de aplicaciones. El chorro más adecuado se selecciona con un simple y cómodo giro del cabezal de boquilla. La conexión Quick Connect permite la sustitución rápida y sencilla por otro accesorio con una sola mano. La MJ 24 es compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18.