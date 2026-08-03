Pieza en Y con aire comprimido
Pieza en Y especial para conectar 2 mangueras de aire comprimido de sección reducida a los sistema de limpieza con hielo seco.
La pieza en Y, con diseño especial, permite conectar 2 mangueras de aire comprimido de sección reducida directamente a los sistemas de chorro de hielo seco de Kärcher con innovadores procedimientos de líquido a pellet. Este accesorio fácil de instalar aumenta la cantidad de aire comprimido para alimentar el sistema para limpieza con hielo seco «Ice Blaster» y, por lo tanto, mejora directamente el rendimiento de limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|106 x 100 x 27