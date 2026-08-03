Prolongación de la fuente de alimentación de CO2, 5 m
Manguera de prolongación de 5 m de longitud para conectar botellas o conjuntos de botellas de CO2 a sistemas de limpieza con hielo seco con producción integrada de hielo seco (líquido a pellet/L2P).
Manguera de prolongación para sistemas de limpieza con hielo seco con tecnología de líquido a pellet para la producción de hielo seco a partir de CO2 líquido para uso inmediato. Kärcher recomienda la prolongación de 5 metros sobre todo para ampliar el campo de aplicación del equipo L2P al utilizar conjuntos de bombonas de CO2. La manguera también es adecuada para conectar botellas de CO2 individuales.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (kg)
|2
|Peso (con embalaje) (kg)
|3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|5000 x 42 x 42