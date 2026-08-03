El trabajo de jardín en altura también resulta muy sencillo: el asa telescópica para la sierra de pértiga a batería PGS 4-18 y la podadora a batería TLO 2-18 permite un ajuste individual de la altura de trabajo entre 145 y 205 centímetros y del ángulo de trabajo a 135°. De este modo, los arbustos y las ramas a más altura pueden recortarse fácilmente.