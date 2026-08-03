Prolongación telescópica

Trabajos incluso en altura: el asa telescópica es el accesorio perfecto para la sierra de pértiga a batería PGS 4-18 y para la podadora a batería TLO 2-18 y permite el corte de arbustos y ramas a una altura de hasta 3,5 m.

El trabajo de jardín en altura también resulta muy sencillo: el asa telescópica para la sierra de pértiga a batería PGS 4-18 y la podadora a batería TLO 2-18 permite un ajuste individual de la altura de trabajo entre 145 y 205 centímetros y del ángulo de trabajo a 135°. De este modo, los arbustos y las ramas a más altura pueden recortarse fácilmente.

Características y ventajas
Prolongación telescópica: Cómodo mecanismo telescópico
Cómodo mecanismo telescópico
Ajuste gradual de la altura de trabajo según la estatura y los requisitos.
Prolongación telescópica: Ajuste de ángulo de 135°
Ajuste de ángulo de 135°
Opciones de aplicación flexibles.
Prolongación telescópica: Montaje sencillo
Montaje sencillo
El asa telescópica se instala en el equipo en pocos pasos.
Especificaciones

Características técnicas

Color plata
Peso (kg) 1
Peso (con embalaje) (kg) 1,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1470 x 69 x 69
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Las ramas más altas