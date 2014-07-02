Protección contra salpicaduras
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar escaleras, bordes y esquinas en exteriores. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).
Características y ventajas
Protección contra salpicaduras
- Ideal para la limpieza sin salpicaduras de esquinas y bordes.
Forma compacta
- Protección fiable del usuario de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar esquinas y bordes
Excelente potencia
- Limpieza de superficies resistentes
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|192 x 193 x 176
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Escaleras
- Superficies en casa y el jardín