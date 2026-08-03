Cómoda herramienta en trabajos de limpieza con sistemas de chorro de hielo seco en el procedimiento de líquido a pellet de Kärcher. La llave del anillo desconecta la tapa de la bombona de CO₂ y, al mismo tiempo, sirve para fijar la manguera de CO₂ a la bombona de CO₂. Para un transporte fácil y a prueba de pérdidas, la llave se coloca sencillamente en la conexión de la bombona del sistema para limpieza con hielo seco «Ice Blaster».