Ring spanner wrench SW30 / SW32

Llave anular con función 2 en 1. Adecuada para soltar la tapa de la bombona de CO₂ y para fijar la manguera de CO₂ a la bombona.

Cómoda herramienta en trabajos de limpieza con sistemas de chorro de hielo seco en el procedimiento de líquido a pellet de Kärcher. La llave del anillo desconecta la tapa de la bombona de CO₂ y, al mismo tiempo, sirve para fijar la manguera de CO₂ a la bombona de CO₂. Para un transporte fácil y a prueba de pérdidas, la llave se coloca sencillamente en la conexión de la bombona del sistema para limpieza con hielo seco «Ice Blaster».

Especificaciones

Características técnicas

Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Equipos compatibles
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