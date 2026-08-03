Tobera de chorro circular larga, Ø 3 mm
Larga tobera de chorro circular Power diseñada para sistemas de limpieza con hielo seco de Kärcher. Desarrollada para aplicaciones abrasivas como, por ejemplo, para eliminar incrustaciones resistentes, pintura, aceite u hollín.Con sistema de cambio rápido.
Ideal para la limpieza efectiva de elementos de construcción, moldes de inyección o robots cortacésped con sistemas de chorro de hielo seco. La larga tobera de chorro circular hecha de resistente acero inoxidable y aluminio permite aplicaciones especialmente abrasivas y también elimina sin esfuerzo la suciedad y las incrustaciones más resistentes de aceites, grasas, lubricantes u hollín. Al hacerlo, el sistema correspondiente de cambio rápido proporciona un manejo muy fácil, rápido y cómodo.
Características y ventajas
Contorno de chorro largo y abrasivo
- Eliminación sin esfuerzo incluso de sedimentos muy resistentes gracias a su elevado rendimiento.
- Consumo muy bajo de aire comprimido y CO₂.
Sistema de sustitución rápida
- Mantenimiento muy sencillo y configuración variable.
Construcción robusta y de larga vida útil
- Diseño de alta calidad de acero inoxidable y aluminio.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de moldes de fundición y herramientas de fundición
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
- Para la eliminación de pintura de componentes de máquinas
- Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped