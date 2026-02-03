VC Cleaning Kit

Con el kit de limpieza VC se amplía aún más la variedad de aplicaciones de la gama de aspiradoras. Con ello, las tareas de limpieza resultan más sencillas y cómodas.

Gracias al kit de limpieza VC, las tareas de limpieza resultan más sencillas y cómodas. Los accesorios permiten llegar fácilmente a los puntos de difícil acceso. El kit incluye una boquilla de ranuras, un kit de aspiración de pelos, un conector ensanchable y cuatro cepillos distintos. Y además un adaptador de manguera que puede conectarse con distintos accesorios. El accesorio VC es de diseño ergonómico y cómoda aplicación.

Características y ventajas
Accesorio apropiado para las aspiradoras multiuso VC 2 y VC 3 de Kärcher
Amplio juego de accesorios
  • Los versátiles accesorios permiten enfrentarse con más facilidad a numerosas tareas de limpieza.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 1,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 410 x 308 x 80
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)