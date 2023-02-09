LIMPIEZA DE PLACAS SOLARES DEL HOGAR CON KÄRCHER

Limpieza de placas solares con una hidrolimpiadora y los accesorios correspondientes. La mejor combinación para un máximo rendimiento.

Los paneles solares fotovoltaicos están expuestos al polvo, suciedad, contaminación y otros elementos que se encuentran en el ambiente. Los paneles generan energía captando la luz solar, por lo que si las mencionadas partículas de polvo o suciedad se interponen entre el sol y la célula fotovoltaica pueden interferir en el buen funcionamiento de los mismos. Así la producción eléctrica de nuestras placas puede verse reducida debido a la suciedad acumulada en su superficie.

En Kärcher tenemos una solución eficaz y sostenible para limpiar las placas solares domésticas con nuestra hidrolimpiadora K5 Power Control, el accesorio de nuestra lanza telescópica TLA 4 (para llegar a superficies de una altura de hasta cinco metros ) y el cepillo WB 130 que permitirán realizar una limpieza delicada, suave y eficaz.