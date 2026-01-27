Con una dosificación extremadamente baja (a partir del 0,125 %), asequible, con gran capacidad de limpieza e ideal en combinación con el Sistema iSolar de Kärcher: el limpiador para placas solares PressurePro RM 99 sabe convencer en la limpieza de todas las instalaciones solares y fotovoltaicas y de superficies acristaladas sin dejar marcas ni residuos. Biodegradable, altamente eficaz y respetuoso con los materiales, este detergente apto para cualquier dureza de agua elimina de forma eficaz y segura incluso suciedad resistente como excrementos de pájaros, polen, hollín y polvo. La fórmula innovadora y muy cuidadosa con los materiales del limpiador para placas solares PressurePro RM 99, adecuada también para marcos de aluminio, crea además una película homogénea cerrada sobre la superficie que evita la formación de manchas de cal y mejoras las propiedades de deslizamiento de los cepillos de limpieza: para una limpieza cuidadosa de la superficie sin necesidad de aclarado.