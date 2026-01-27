PressurePro limpiador solar RM 99, 20l, 20l
Detergente biodegradable altamente eficaz y respetuoso con los materiales para la limpieza de instalaciones solares y fotovoltaicas sin dejar marcas ni residuos. Impide la formación de manchas de cal. Para todas las durezas del agua. Para la eliminación de suciedad incrustada como excrementos de pájaros, polen, hollín y polvo. También adecuado para marcos de aluminio.
Con una dosificación extremadamente baja (a partir del 0,125 %), asequible, con gran capacidad de limpieza e ideal en combinación con el Sistema iSolar de Kärcher: el limpiador para placas solares PressurePro RM 99 sabe convencer en la limpieza de todas las instalaciones solares y fotovoltaicas y de superficies acristaladas sin dejar marcas ni residuos. Biodegradable, altamente eficaz y respetuoso con los materiales, este detergente apto para cualquier dureza de agua elimina de forma eficaz y segura incluso suciedad resistente como excrementos de pájaros, polen, hollín y polvo. La fórmula innovadora y muy cuidadosa con los materiales del limpiador para placas solares PressurePro RM 99, adecuada también para marcos de aluminio, crea además una película homogénea cerrada sobre la superficie que evita la formación de manchas de cal y mejoras las propiedades de deslizamiento de los cepillos de limpieza: para una limpieza cuidadosa de la superficie sin necesidad de aclarado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|20
|Valor de pH
|9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|21,2
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x230)
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1 preconfigurado
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St UE-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1 preconfigurado
- HDS 17/20 De Tr1 servicio de 2 lanzas preconfigurado
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 6/15 G Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/25 G Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
Campos de aplicación
- Instalaciones fotovoltaicas y solares