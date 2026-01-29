cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus
De aplicación especialmente versátil gracias a una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora una boquilla de espuma, una boquilla de chorro plano de alta presión y un cepillo suave en un mismo producto.
Una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora 3 importantes funciones en un mismo producto. Aplicar espuma, desprender la suciedad persistente con un chorro plano de alta presión o trabajar especialmente en profundidad y al mismo tiempo con cuidado utilizando un cepillo suave: todo ello es posible sin un solo cambio de accesorios. La función deseada se selecciona con una palanca en la zona de la empuñadura del cepillo. Esto hace que este cepillo de lavado sea de aplicación especialmente versátil, ahorre tiempo, resulte cómodo y garantice siempre un resultado de limpieza impecable, incluso en superficies sensibles como la pintura, el vidrio o el plástico. El depósito de detergente integrado permite trabajar durante más tiempo sin necesidad de rellenarlo.
Características y ventajas
Producto 3 en 1 - combina 3 funciones esenciales de limpieza: boquilla de espuma, chorro plano de alta presión y cepillo de lavado
- Posibilidad de aplicación versátil gracias a la combinación de funciones esenciales.
- Más comodidad para una limpieza eficaz y en profundidad.
Selección rápida e intuitiva de la función deseada con una palanca en la zona de la empuñadura del cepillo
- Selección intuitiva de funciones.
- Limpieza eficaz sin cambio de accesorios.
Depósito de detergente integrado en el cabezal de cepillos
- La potente espuma disuelve incluso la suciedad adherida rápidamente y en profundidad.
- Permite trabajar durante más tiempo sin necesidad de rellenarse, por lo que ahorra tiempo.
Cepillo de lavado con cerdas suaves, apto para una gran diversidad de superficies
- Limpieza cuidadosa incluso de superficies sensibles como la pintura, el vidrio o el plástico.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|377 x 264 x 223
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- K 2 Battery Set
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Home
- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 2
- K 2 Power Control
- K 2 Premium Power Control
- K 3 Power Control
- K 3 Premium Power Control
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.325
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Home
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K Mini
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHD 4-2
- KHD 4-2 AN *ES
- KHP 2 Car
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
Campos de aplicación
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Persianas/venecianas
- Puertas de garajes
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Jardines acristalados
- Revestimientos de balcones
- Alféizares
- Elementos de privacidad
RECAMBIOS cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.