Aspersor oscilante OS 3.220 Básico
Aspersor oscilante OS 3.220 para regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. Ajuste del alcance de forma gradual. Engranaje con vida útil especialmente larga. Superficie de riego máxima: 220 m2.
El aspersor oscilante OS 3.220 sirve para regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. El alcance del aspersor oscilante se puede ajustar de forma gradual en función de las necesidades, hasta una superficie de riego máxima de 220 m2. Este innovador aspersor está equipado con un engranaje de vida útil especialmente larga. Se puede elegir entre aspersores de Kärcher equipados con pinchos o base según se requiera. Además, ahora los nuevos aspersores oscilantes de Kärcher son todavía más fáciles de utilizar en general. Y por supuesto, todos los aspersores de Kärcher están equipados con el acreditado sistema Click y se pueden conectar fácilmente a la manguera de riego. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Ajuste progresivo del alcancePara lograr un riego de precisión
Argolla de elevación integrada en el asaSe almacena o cuelga fácilmente.
Incluye aguja de limpiezaPara la limpieza fácil de las boquillas
Mecanismo muy resistente
- Para una autonomía mayor y una vida útil optimizada del equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Superficie de riego (2 bar)
|45 - 120 m²
|Superficie de riego (4 bar)
|80 - 220 m²
|Amplitud de riego (2 bar) (m)
|9
|Amplitud de riego (4 bar) (m)
|13
|Extensión de riego (2 bar) (m)
|5 - 14
|Extensión de riego (4 bar) (m)
|6 - 17
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|450 x 136 x 86
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Césped
- Superficies medianas y grandes
Accesorios
RECAMBIOS Aspersor oscilante OS 3.220 Básico
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.