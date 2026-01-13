Adaptador G1 a G3/4 reductor
Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado.
Especialmente robusta. El reductor permite conectar dos tamaños de rosca. Sistema de conexión compatible con todos los conectores más conocidos del mercado.
Características y ventajas
Robustez excepcional
Elemento reductor
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño de rosca
|G3/4 + G1
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|46 x 39 x 39
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.