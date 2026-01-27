El soporte de manguera HBX 2.10 es la solución ideal para regar balcones, azoteas y pequeños huertos, así como para el uso móvil en el camping. El soporte está «listo para usar». Se incluyen todos los accesorios para el uso en exteriores. La manivela plegable permite enrollar la manguera rápidamente y sin esfuerzo. El fiable sistema antigoteo con dos acoplamientos Aqua Stop garantiza un desacoplamiento cómodo y sin salpicaduras. Junto con el sistema de almacenamiento inteligente para accesorios y extremos de manguera, las manchas de agua en moquetas o parqué son cosa del pasado. Gracias a su tamaño compacto, el soporte puede guardarse en los espacios más reducidos, por ejemplo, en el armario bajo el fregadero. También es posible el montaje en pared. El soporte de manguera también es adecuado como entrada para hidrolimpiadoras de la gama K 2 - K 4 de Kärcher.