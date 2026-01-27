HBX 2.10 Compact
Soporte de manguera compacto para balcones, azoteas, pequeños huertos y camping. Enrollado y desenrollado cómodo y rápido. Ideal para ahorrar espacio en el hogar.
El soporte de manguera HBX 2.10 es la solución ideal para regar balcones, azoteas y pequeños huertos, así como para el uso móvil en el camping. El soporte está «listo para usar». Se incluyen todos los accesorios para el uso en exteriores. La manivela plegable permite enrollar la manguera rápidamente y sin esfuerzo. El fiable sistema antigoteo con dos acoplamientos Aqua Stop garantiza un desacoplamiento cómodo y sin salpicaduras. Junto con el sistema de almacenamiento inteligente para accesorios y extremos de manguera, las manchas de agua en moquetas o parqué son cosa del pasado. Gracias a su tamaño compacto, el soporte puede guardarse en los espacios más reducidos, por ejemplo, en el armario bajo el fregadero. También es posible el montaje en pared. El soporte de manguera también es adecuado como entrada para hidrolimpiadoras de la gama K 2 - K 4 de Kärcher.
Características y ventajas
Soporte de manguera compactoAlmacenamiento en poco espacio, por ejemplo, en el armario bajo el fregadero.
Manivela plegableEnrollado fiable de la manguera y almacenamiento que ahorra espacio.
Listo de inmediatoTodos los accesorios necesarios para el uso en exteriores (boquillas, acoplamientos, conexión de grifo exterior) están incluidos en el equipo de serie.
Sistema de almacenamiento inteligente para accesorios y extremos de manguera
- Evita las manchas de agua en alfombras o parqué.
- Ahorro de espacio y almacenamiento seguro de todos los accesorios en la caja.
Dos conectores de mangueras con Aqua Stop
- Desacoplamiento sencillo sin salpicaduras.
Montaje opcional en la pared
- Puntos de suspensión preparados en la parte trasera de la carcasa para montaje en pared.
Ligera
- Transporte sin esfuerzo y sin dañar la espalda.
Varias opciones para colocar la manguera de entrada
- Evita que se doble la manguera para un caudal del agua constante y una larga vida útil.
Soporte firme y seguro
- Desenrollado cómodo incluso en caso de uso móvil.
Empuñadura ergonómica
- Manejo cómodo y transporte sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud de la manguera (m)
|10
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|10 (5/16")
|Manguera de conexión (m)
|2 (5/16")
|Presión de estallido (bar)
|24
|Distancia entre tornillos para el montaje en la pared (mm)
|80
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|225 x 360 x 387
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Incluido en el equipamiento de serie
- Conector de mangueras con Aqua Stop: 2 Unidad(es)
- Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)
- Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)
- Manguera 5/16": 10 m
- Manguera de conexión 5/16": 2 m
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Tornillos y tacos para el montaje en pared
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Superficies pequeñas
- En casa
- Para llevar
- Autocaravanas
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada