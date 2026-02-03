Aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc
El IVR-L 100/24-2 Tc es el equipo perfecto para aspirar y separar refrigerantes, lubricantes y virutas en la industria del procesamiento de metales.
El IVR-L 100/24-2 Tc es un aspirador para uso industrial compacto y muy robusto, con bastidor móvil basculante y un depósito con capacidad para 100 l. El aspirador está especialmente recomendado para aspirar grandes volúmenes de líquidos y sólidos. Con la ayuda del cesto para virutas opcional, los sólidos se separan cómodamente de los líquidos. Gracias a la conexión giratoria de 360º situada en el cabezal del aspirador, la manguera se puede utilizar cómodamente alrededor del equipo sin los molestos nudos que se suelen formar en las mangueras que van conectadas al cuerpo del aspirador. El nivel de llenado de líquidos es visible en todo momento a través de la manguera de vaciado, a través de la cual se puede vaciar el contenedor. Otra opción para el vaciado es a través del bastidor móvil basculante. El diseño robusto, las ruedas de gran movilidad y el cable de red resistente al aceite proporcionan al aspirador una larga vida útil, incluso en las aplicaciones industriales más severas.
Características y ventajas
Bastidor móvil basculante ergonómicoSistema sofisticado para un vaciado seguro, manual y sin esfuerzo. El sistema de bastidor ofrece un vaciado con inclinación ergonómico a través del mecanismo de desenrollado. Vaciado rápido y cómodo del depósito: simplemente hay que volcarlo hacia atrás y listo.
Gran robustez, flexibilidad y modularidadEquipo y bastidor muy robustos y equipados con paredes de gran grosor. Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio 360°. Disponible opcionalmente con protección contra sobrellenado, tamiz o soporte para accesorios.
Indicador óptico del nivel de llenadoManguera transparente para comprobar la cantidad de líquido absorbido. La manguera también se utiliza para facilitar el vaciado.
Equipada con 2 motores del ventilador muy silenciosos
- Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
- Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
- El cabezal de accionamiento muy silencioso garantiza que el aire de refrigeración se expulse uniformemente.
Equipado con filtro de superficies compacto de categoría de polvo L
- Evita de forma fiable la entrada de partículas gruesas en las turbinas de aspiración.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacío (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|Acero
|Potencia absorbida (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 50
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50 DN 40
|Categoría de polvo para filtro principal
|L
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,45
|Peso sin accesorios (kg)
|50
|Peso (con accesorios) (kg)
|50
|Peso con embalaje incluido (kg)
|50,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|640 x 620 x 1060
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no