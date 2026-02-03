El IVR-L 100/24-2 Tc es un aspirador para uso industrial compacto y muy robusto, con bastidor móvil basculante y un depósito con capacidad para 100 l. El aspirador está especialmente recomendado para aspirar grandes volúmenes de líquidos y sólidos. Con la ayuda del cesto para virutas opcional, los sólidos se separan cómodamente de los líquidos. Gracias a la conexión giratoria de 360º situada en el cabezal del aspirador, la manguera se puede utilizar cómodamente alrededor del equipo sin los molestos nudos que se suelen formar en las mangueras que van conectadas al cuerpo del aspirador. El nivel de llenado de líquidos es visible en todo momento a través de la manguera de vaciado, a través de la cual se puede vaciar el contenedor. Otra opción para el vaciado es a través del bastidor móvil basculante. El diseño robusto, las ruedas de gran movilidad y el cable de red resistente al aceite proporcionan al aspirador una larga vida útil, incluso en las aplicaciones industriales más severas.