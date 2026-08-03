VehiclePro limpiador de llantas alcalino RM 801 Classic, 20l
Limpiador de llantas alcalino para todas las llantas revestidas de metal ligero y acero. Elimina a fondo y con suavidad la suciedad más incrustada en las llantas, como el polvo procedente de las pastillas de frenos quemado.
El limpiador de llantas alcalino VehiclePro RM 801 Classic, para la eliminación eficaz y rápida de la suciedad común causada por el polvo procedente de las pastillas de frenos, la abrasión de los neumáticos o la sal de deshielo, así como las manchas de cal en las llantas de los vehículos: el limpiador de llantas alcalino VehiclePro RM 801 Classic. Delicado con las llantas, este limpiador de gran eficacia no daña los suelos de hormigón sin revestir ni las cavidades para ruedas de acero. El RM 801 es apto para instalaciones de lavado de vehículos y estaciones de lavado en autoservicio, así como para su uso con equipos pulverizadores, y es biodegradable en un 90 % (contiene tensioactivos conforme a EEC 648/2004). El limpiador estándar establecido es también muy rentable, con un rendimiento de alrededor de 400 llantas por litro.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|13
|Peso (kg)
|21,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|22,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 237 x 430
Propiedades
- Limpiador de llantas de alta eficacia
- Elimina eficazmente el polvo procedente de las pastillas de freno, la abrasión de los neumáticos, los restos de sal para heladas y las manchas de cal
- Respetuoso con los materiales
- No daña los suelos de hormigón sin revestir ni las cavidades para ruedas de acero
- Efecto rápido
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Biodegradable en más del 90 %
- Sin NTA
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
- Limpieza de llantas