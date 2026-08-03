El limpiador de llantas alcalino VehiclePro RM 801 Classic, para la eliminación eficaz y rápida de la suciedad común causada por el polvo procedente de las pastillas de frenos, la abrasión de los neumáticos o la sal de deshielo, así como las manchas de cal en las llantas de los vehículos: el limpiador de llantas alcalino VehiclePro RM 801 Classic. Delicado con las llantas, este limpiador de gran eficacia no daña los suelos de hormigón sin revestir ni las cavidades para ruedas de acero. El RM 801 es apto para instalaciones de lavado de vehículos y estaciones de lavado en autoservicio, así como para su uso con equipos pulverizadores, y es biodegradable en un 90 % (contiene tensioactivos conforme a EEC 648/2004). El limpiador estándar establecido es también muy rentable, con un rendimiento de alrededor de 400 llantas por litro.