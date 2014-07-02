Buse triple, 060
Permutation rapide et aisée du jet par simple mouvement de la buse.
Choix entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression (25°), permutation manuelle pour le jet plat basse pression (40°). Pour les appareils équipés d’un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à pulvériser le détergent. Raccord M 18 × 1,5.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|60
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
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