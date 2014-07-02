Kit de télécommande à paiement de la gamme HDS M
Monnayeur pour un montage ultérieur sur les appareils HDS Medium/Super en mode libre-service. À monter sur l’appareil.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|9,5
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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