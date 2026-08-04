Kit support enrouleur de flexible automatique HDS C

Support avec matériel de raccordement servant au montage d’un tambour-enrouleur automatique sur les appareils de la gamme HDS Compact.

Spécifications

Données techniques

Poids avec emballage (kg) 9,7
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