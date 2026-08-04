Powerbuse 15°, 060

Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.

Spécifications

Données techniques

Taille de buse ( ) 60
Angle (°) 15
Filetage du raccord EASY!Lock
Couleur argent
Trouver des pièces détachées d'origine Powerbuse 15°, 060

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.