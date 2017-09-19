"Avoir une maison propre est essentiel pour tous"

Interview: Quel pays est le plus propre ?

Nous nous sommes entretenus avec Gerhard Reifmesser, directeur de l'étude de marché de Kärcher, au sujet des résultats étonnants et des différences constatées :

Monsieur Reifmesser, ceux qui prennent plus de temps pour le ménage obtiennent de meilleurs résultats en termes de propreté ?

Ce serait trop simplifié. Le temps passé est aussi lié aux appareils utilisés. Ceux qui utilisent des appareils électriques peuvent gagner du temps. La spécificité de la culture du ménage brésilien réside notamment dans le fait que le nettoyage est effectué manuellement et avec beaucoup d’eau. Dans les maisons, les sols en pierre sont très répandus et la cuisine est souvent ouverte d'un côté sur une sorte de terrasse, appelée Lavanderia. Le sol de la cuisine est donc également arrosé et nettoyé à l’eau. Un autre point marquant, ce sont les produits de nettoyage puissants et parfumés, un parfum frais est un signe de propreté.

Connaissez-vous les cultures de nettoyage dans le monde et leurs différences par votre propre expérience ?

Oui, en tant qu’analystes, nous accompagnons quasiment toutes nos études sur place, nous entretenons avec les personnes, nous observons leurs intérieurs ainsi que leur façon de nettoyer. Je passe environ un quart de mon temps de travail avec ce type d'études sur les marchés du monde entier pour nos produits.

D'après vos observations, quel pays est le plus propre ?

Au Japon. La mentalité japonaise présente quelques particularités dans ce domaine. Le nettoyage fait en quelque sorte partie du développement de la personnalité. Les écoliers et les étudiants apprennent déjà à nettoyer eux-mêmes leur école. Un adulte qui maintient son environnement propre est considéré comme une personne en accord avec elle-même. La communauté joue également un rôle particulier. Le dimanche, on peut voir beaucoup de volontaires qui entretiennent les installations publiques et collectent les déchets. Cela n’existe nul part ailleurs sous cette forme.

Au-delà des différences culturelles, existe-t-il également des points communs fondamentaux dans les habitudes de nettoyage ?

Pour simplifier : Tout le monde aime la propreté. Cependant, la perception de la propreté est propre à chaque individu et à chaque culture. En Grande-Bretagne, en Russie ou aux États-Unis, les habitudes de nettoyage d'un foyer japonais typique seraient perçues comme étant très exagérées.

Et à quel point les Allemands sont-ils attachés à la propreté ?

Si l’on considère le temps consacré en moyenne au ménage dans un foyer allemand, nous faisons partie du tiers inférieur. Le fait que l’Allemagne soit synonyme de propreté et de rangement est plutôt un cliché qu’une réalité. Pensez au grand ménage de printemps : Il s’agissait autrefois d'un véritable rituel, qui a presque totalement disparu aujourd’hui. D’autre part, comme indiqué précédemment, les appareils de nettoyage utilisés sont également importants. Les foyers allemands sont davantage équipés en appareils électroménagers électriques que la moyenne.