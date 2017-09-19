"Avoir une maison propre est essentiel pour tous"
La comparaison internationale des habitudes en matière de nettoyage révèle des différences surprenantes
Le monde entier a un point commun en ce qui concerne le nettoyage : Pour presque tout le monde, il est important ou très important d'avoir un intérieur propre. Et le ménage fait tout simplement partie du quotidien, qu’il soit effectué régulièrement ou non. Mais que cela signifie-t-il exactement ? Qui investit le plus de temps et quels accessoires sont le plus souvent utilisés pour le nettoyage ? En tant que spécialiste des appareils de nettoyage, Kärcher voulait en savoir plus à ce sujet et a donc réalisé un sondage représentatif en collaboration avec les analystes de Research Now. Plus de 6 000 participants du Brésil, de Chine, d’Allemagne, de France, de Pologne et des États-Unis ont été interrogés au sujet de leurs habitudes de nettoyage personnelles. En peu de temps, de nombreux points communs, mais aussi des différences et des particularités spécifiques aux pays ont ainsi été dévoilées.
Les Brésiliens accordent une grande importance à la propreté, les Polonais sont plus généreux
Environ 90% des participants à l’étude dans le monde entier ont indiqué qu’il est important voire très important pour eux d’avoir un intérieur propre. Au Brésil, 97% des personnes interrogées accordent une grande importance à la propreté, ce chiffre s’élève à 87% en Pologne. Les autres cultures sont situées entre ces deux résultats. Les Allemands, considérés comme étant particulièrement ordonnés dans le reste du monde, sont en fait relativement dans la tranche inférieure de cette échelle de valeurs avec 89%. À la question combien de temps consacrez-vous au nettoyage de votre logement chaque semaine, les foyers allemands ont répondu en moyenne : 3 heures et 17 minutes. Les Allemands sont ainsi proches des autres pays interrogés (3h20). Au Brésil, les habitants consacrent en moyenne 4h05 au ménage, environ 10% des personnes interrogées ont même déclaré passer plus de 10 heures à faire le ménage.
Interview: Quel pays est le plus propre ?
Nous nous sommes entretenus avec Gerhard Reifmesser, directeur de l'étude de marché de Kärcher, au sujet des résultats étonnants et des différences constatées :
Monsieur Reifmesser, ceux qui prennent plus de temps pour le ménage obtiennent de meilleurs résultats en termes de propreté ?
Ce serait trop simplifié. Le temps passé est aussi lié aux appareils utilisés. Ceux qui utilisent des appareils électriques peuvent gagner du temps. La spécificité de la culture du ménage brésilien réside notamment dans le fait que le nettoyage est effectué manuellement et avec beaucoup d’eau. Dans les maisons, les sols en pierre sont très répandus et la cuisine est souvent ouverte d'un côté sur une sorte de terrasse, appelée Lavanderia. Le sol de la cuisine est donc également arrosé et nettoyé à l’eau. Un autre point marquant, ce sont les produits de nettoyage puissants et parfumés, un parfum frais est un signe de propreté.
Connaissez-vous les cultures de nettoyage dans le monde et leurs différences par votre propre expérience ?
Oui, en tant qu’analystes, nous accompagnons quasiment toutes nos études sur place, nous entretenons avec les personnes, nous observons leurs intérieurs ainsi que leur façon de nettoyer. Je passe environ un quart de mon temps de travail avec ce type d'études sur les marchés du monde entier pour nos produits.
D'après vos observations, quel pays est le plus propre ?
Au Japon. La mentalité japonaise présente quelques particularités dans ce domaine. Le nettoyage fait en quelque sorte partie du développement de la personnalité. Les écoliers et les étudiants apprennent déjà à nettoyer eux-mêmes leur école. Un adulte qui maintient son environnement propre est considéré comme une personne en accord avec elle-même. La communauté joue également un rôle particulier. Le dimanche, on peut voir beaucoup de volontaires qui entretiennent les installations publiques et collectent les déchets. Cela n’existe nul part ailleurs sous cette forme.
Au-delà des différences culturelles, existe-t-il également des points communs fondamentaux dans les habitudes de nettoyage ?
Pour simplifier : Tout le monde aime la propreté. Cependant, la perception de la propreté est propre à chaque individu et à chaque culture. En Grande-Bretagne, en Russie ou aux États-Unis, les habitudes de nettoyage d'un foyer japonais typique seraient perçues comme étant très exagérées.
Et à quel point les Allemands sont-ils attachés à la propreté ?
Si l’on considère le temps consacré en moyenne au ménage dans un foyer allemand, nous faisons partie du tiers inférieur. Le fait que l’Allemagne soit synonyme de propreté et de rangement est plutôt un cliché qu’une réalité. Pensez au grand ménage de printemps : Il s’agissait autrefois d'un véritable rituel, qui a presque totalement disparu aujourd’hui. D’autre part, comme indiqué précédemment, les appareils de nettoyage utilisés sont également importants. Les foyers allemands sont davantage équipés en appareils électroménagers électriques que la moyenne.
Et les Japonais qui sont généralement considérées comme des passionnés de technologie ?
Une autre particularité japonaise entre en ligne de compte ici : l’espace restreint dans les logements. Même sur le marché chinois, que nous avons étudié, l’espace de vie est généralement plus grand. Les logements japonais sont petits, souvent étroits et répartis sur plusieurs étages. Au Japon, les appareils à batterie sont privilégiés. À cause du manque d’espace de rangement, ils sont le plus souvent rangés à des emplacements visibles. Cela entraîne d’autres types d’exigences en termes de design des produits. Kärcher a donc déjà développé quelques produits adaptés spécifiquement aux habitudes japonaises.
Combien de temps consacrez-vous personnellement au ménage chez vous chaque semaine ?
Je pense être à peu près dans la moyenne allemande. Cependant, mon épouse affirme devoir passer derrière moi de temps en temps. Il s’agit d’ailleurs également d'un phénomène mondial : Les hommes participent de plus en plus aux tâches ménagères, mais la responsabilité dans ce domaine incombe toujours principalement aux femmes.