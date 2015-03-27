De nombreux usages

Prêt à l'emploi en seulement 3minutes, ce balai vapeur multi-tâches est adapté à chaque besoin de l'utilisateur grâce aux différents accessoires inclus.

Pour le nettoyage des sols: un kit avec buse de sols, tubes et serpillères.

Pour le nettoyage de la cuisine, vous disposez d'une part, d'une buse jet crayon à associer à une brosse ronde et d'autre part, d'une buse à main avec bonnette et enfin d'une buse power.

La buse à main associée à la bonnette dégraisse l'extérieur des hottes et tous les types de plaques de cuisson. La buse power montée sur la buse jet crayon, quant à elle, décape sans difficulté tous les types de robinetteries dans la cuisine comme la salle de bains. Et la buse jet crayon associée à la brosse ronde permet d'accéder et de nettoyer des recoins habituellement inaccessibles.

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