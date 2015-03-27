Balai vapeur SC1
Innovant et polyvalent
Vous saurez tout sur le balai vapeur
Puissant, écologique mais pas que...
Le balai vapeur SC1 offre une puissance de 3 bar, équivalente à celle proposée par les nettoyeurs vapeur classique au format "traineau", beaucoup plus encombrants. Il élimine 99,99%* des bactéries et ce, sur l'ensemble des champs d'application et sans aucun produit chimique. Grâce à sa cuve hermétiquement close, le SC1 génère un puissant jet de vapeur, gage d'un nettoyage efficace.
*Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99% des bactéries domestiques courantes sur l'ensemble des surfaces dures au sein du foyer. Test effectué par un laboratoire indépendant (Labor Enders).
De nombreux usages
Prêt à l'emploi en seulement 3minutes, ce balai vapeur multi-tâches est adapté à chaque besoin de l'utilisateur grâce aux différents accessoires inclus.
Pour le nettoyage des sols: un kit avec buse de sols, tubes et serpillères.
Pour le nettoyage de la cuisine, vous disposez d'une part, d'une buse jet crayon à associer à une brosse ronde et d'autre part, d'une buse à main avec bonnette et enfin d'une buse power.
La buse à main associée à la bonnette dégraisse l'extérieur des hottes et tous les types de plaques de cuisson. La buse power montée sur la buse jet crayon, quant à elle, décape sans difficulté tous les types de robinetteries dans la cuisine comme la salle de bains. Et la buse jet crayon associée à la brosse ronde permet d'accéder et de nettoyer des recoins habituellement inaccessibles.
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