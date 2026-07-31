Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas

Ugello multiuso (ID 40), plastica, larghezza di lavoro 360 mm. Con rulli laterali, spazzole (6.905-878.0) e tergipavimenti (6.905-877.0).

Ugello multiuso (ID 40), plastica, larghezza di lavoro 360 mm. Con rulli laterali, spazzole (6.905-878.0) e tergipavimenti (6.905-877.0).

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard ( ) ID 40
Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza (mm) 360
Colore grigio
Peso (kg) 0,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 370 x 190 x 75
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