Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas
Ugello multiuso (ID 40), plastica, larghezza di lavoro 360 mm. Con rulli laterali, spazzole (6.905-878.0) e tergipavimenti (6.905-877.0).
Ugello multiuso (ID 40), plastica, larghezza di lavoro 360 mm. Con rulli laterali, spazzole (6.905-878.0) e tergipavimenti (6.905-877.0).
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza (mm)
|360
|Colore
|grigio
|Peso (kg)
|0,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|370 x 190 x 75
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Macchine compatibili
Prodotti in gamma
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