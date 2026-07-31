Bidone aspiratutto NT 50/2 Me Classic
Aspiratore solidi-liquidi NT 50/2 Me Classic, doppio motore, filtro a cartccia e vano in acciaio inox da 50 litri. Per tutti i tipi di sporco, eccezionale potenza di aspirazione e qualità.
L'aspiratore solidi-liquidi con doppio motore NT 50/2 Me Classic raccoglie grandi quantità di sporco luqido, grossolano e polvere senza fatica e in pochissimo tempo. Dotato di un vano raccolta in acciaio inox da 50 litri e offre robustezza e qualità. La maniglia di spinta e le rotelle in metallo garantiscono eccellente manovrabilità e maneggevolezza. La macchina dispone di un filtro a cartuccia e offre un Easy Service Concept.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto e comodo da trasportareStruttura robusta, con ruote grandi posteriori e due rotelle anteriori pivottanti: facile da muovere e da usare L'archetto di spinta è molto comodo e pratico
Potenza d'aspirazione eccellenteLa doppia turbina aumenta le prestazioni La potenza di aspirazione elevatissima assicura ottimi risultati di pulizia e grande efficienza.
Aspirazione senza sacchetto filtroGli aspiratori con doppia turbina NT Classic montano il filtro a cartuccia provato e certificato. Il filtro a cartuccia permette di aspirare SENZA sacchetto filtro
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s)
|2 x 53
|Vuoto (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacità del contenitore (l)
|50
|Materiale del contenitore
|acciaio inossidabile
|Potenza assorbita (W)
|max. 2300
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|livello di pressione sonora (dB(A))
|76
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|17,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|23,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta per fessure
- Filtro a cartuccia: Carta
- Vano di raccolta in acciaio INOX
- Archetto di spinta
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Aree di applicazione
- Per aspirare polvere, sporco liquido e grossolano su tutte le superfici dure. Ottimo anche per aspirare gli interni auto.