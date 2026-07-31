Bidone aspiratutto NT 50/2 Me Classic

Aspiratore solidi-liquidi NT 50/2 Me Classic, doppio motore, filtro a cartccia e vano in acciaio inox da 50 litri. Per tutti i tipi di sporco, eccezionale potenza di aspirazione e qualità.

L'aspiratore solidi-liquidi con doppio motore NT 50/2 Me Classic raccoglie grandi quantità di sporco luqido, grossolano e polvere senza fatica e in pochissimo tempo. Dotato di un vano raccolta in acciaio inox da 50 litri e offre robustezza e qualità. La maniglia di spinta e le rotelle in metallo garantiscono eccellente manovrabilità e maneggevolezza. La macchina dispone di un filtro a cartuccia e offre un Easy Service Concept.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 50/2 Me Classic: Robusto e comodo da trasportare
Robusto e comodo da trasportare
Struttura robusta, con ruote grandi posteriori e due rotelle anteriori pivottanti: facile da muovere e da usare L'archetto di spinta è molto comodo e pratico
Bidone aspiratutto NT 50/2 Me Classic: Potenza d'aspirazione eccellente
Potenza d'aspirazione eccellente
La doppia turbina aumenta le prestazioni La potenza di aspirazione elevatissima assicura ottimi risultati di pulizia e grande efficienza.
Bidone aspiratutto NT 50/2 Me Classic: Aspirazione senza sacchetto filtro
Aspirazione senza sacchetto filtro
Gli aspiratori con doppia turbina NT Classic montano il filtro a cartuccia provato e certificato. Il filtro a cartuccia permette di aspirare SENZA sacchetto filtro
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s) 2 x 53
Vuoto (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacità del contenitore (l) 50
Materiale del contenitore acciaio inossidabile
Potenza assorbita (W) max. 2300
Larghezza nominale standard ( ) ID 40
lunghezza del cavo (m) 7,5
livello di pressione sonora (dB(A)) 76
Colore argento
Peso senza accessori (kg) 17,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 23,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 580 x 510 x 850

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta per fessure
  • Filtro a cartuccia: Carta
  • Vano di raccolta in acciaio INOX
  • Archetto di spinta
Videos
Aree di applicazione
  • Per aspirare polvere, sporco liquido e grossolano su tutte le superfici dure. Ottimo anche per aspirare gli interni auto.
Accessori