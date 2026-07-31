L'aspiratore solidi-liquidi con doppio motore NT 50/2 Me Classic raccoglie grandi quantità di sporco luqido, grossolano e polvere senza fatica e in pochissimo tempo. Dotato di un vano raccolta in acciaio inox da 50 litri e offre robustezza e qualità. La maniglia di spinta e le rotelle in metallo garantiscono eccellente manovrabilità e maneggevolezza. La macchina dispone di un filtro a cartuccia e offre un Easy Service Concept.