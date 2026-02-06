Bidone aspiratutto NT 90/2 Me Classic

Grazie al contenitore da 90 litri, questo aspiratore a doppio motore può aspirare grandi quantità di sporco umido e grossolano. Eccezionale potenza di aspirazione, maneggevolezza e qualità.

Che si tratti di polvere, sporco grossolano o liquidi, il potente NT 90/2 Me Classic è dotato di un contenitore in acciaio inox extra large da 90 litri e si caratterizza per la sua maneggevolezza. L'aspiratore solidi-liquidi, robusto e di alta qualità, è dotato di una maniglia di spinta standard e di un telaio robusto con ruote in metallo. La macchina è inoltre dotata di un filtro a cartuccia altamente efficiente e di un pratico tubo di scarico.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 90/2 Me Classic: Robusto e comodo da trasportare
Robusto e comodo da trasportare
Struttura robusta, con ruote grandi posteriori e due rotelle anteriori pivottanti: facile da muovere e da usare L'archetto di spinta è molto comodo e pratico
Bidone aspiratutto NT 90/2 Me Classic: Potenza d'aspirazione eccellente
Potenza d'aspirazione eccellente
La doppia turbina aumenta le prestazioni La potenza di aspirazione elevatissima assicura ottimi risultati di pulizia e grande efficienza.
Bidone aspiratutto NT 90/2 Me Classic: Tubo di evacuazione
Tubo di evacuazione
Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per elimanre i liquidi aspirati.
Aspirazione senza sacchetto filtro
  • Gli aspiratori con doppia turbina NT Classic montano il filtro a cartuccia provato e certificato.
  • Il filtro a cartuccia permette di aspirare SENZA sacchetto filtro
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 2 x 53
Aspirazione (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacità del contenitore (l) 90
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza assorbita (W) max. 2300
Larghezza nominale standard ( ) ID 40
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 76
Colore argento
Peso senza accessori (kg) 19
Peso con imballo (kg) 26
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 580 x 510 x 995

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: Carta
  • Tubo di evacuazione
  • Vano di raccolta in acciaio INOX
Aree di applicazione
  • Per aspirare polvere, sporco liquido e grossolano su tutte le superfici dure. Ottimo anche per aspirare gli interni auto.
Accessori