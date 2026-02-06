Bidone aspiratutto NT 90/2 Me Classic
Grazie al contenitore da 90 litri, questo aspiratore a doppio motore può aspirare grandi quantità di sporco umido e grossolano. Eccezionale potenza di aspirazione, maneggevolezza e qualità.
Che si tratti di polvere, sporco grossolano o liquidi, il potente NT 90/2 Me Classic è dotato di un contenitore in acciaio inox extra large da 90 litri e si caratterizza per la sua maneggevolezza. L'aspiratore solidi-liquidi, robusto e di alta qualità, è dotato di una maniglia di spinta standard e di un telaio robusto con ruote in metallo. La macchina è inoltre dotata di un filtro a cartuccia altamente efficiente e di un pratico tubo di scarico.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto e comodo da trasportareStruttura robusta, con ruote grandi posteriori e due rotelle anteriori pivottanti: facile da muovere e da usare L'archetto di spinta è molto comodo e pratico
Potenza d'aspirazione eccellenteLa doppia turbina aumenta le prestazioni La potenza di aspirazione elevatissima assicura ottimi risultati di pulizia e grande efficienza.
Tubo di evacuazioneIl tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per elimanre i liquidi aspirati.
Aspirazione senza sacchetto filtro
- Gli aspiratori con doppia turbina NT Classic montano il filtro a cartuccia provato e certificato.
- Il filtro a cartuccia permette di aspirare SENZA sacchetto filtro
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|2 x 53
|Aspirazione (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacità del contenitore (l)
|90
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza assorbita (W)
|max. 2300
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|76
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|19
|Peso con imballo (kg)
|26
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|580 x 510 x 995
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: Carta
- Tubo di evacuazione
- Vano di raccolta in acciaio INOX
Aree di applicazione
- Per aspirare polvere, sporco liquido e grossolano su tutte le superfici dure. Ottimo anche per aspirare gli interni auto.