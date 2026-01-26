Bidone aspiratutto NT 70/2 Me Classic
L'NT 70/2 Me Classic è un aspiratore solidi-liquidi robusto e potente con due motori e il contenitore in acciaio inox da 70 litri per sporco grossolano, polvere e liquidi..
Con il suo contenitore in acciaio inox da 70 litri, l'aspiratore a doppio motore NT 70/2 Me Classic può aspirare grandi quantità di sporco umido e grossolano, grazie alla sua elevata potenza di aspirazione e filtro a cartuccia altamente efficiente. Inoltre, il robusto aspiratore è dotato di un pratico tubo di scarico ed offre una maneggevolezza eccezionale grazie alla maniglia di spinta e al telaio estremamente robusto con ruote metalliche. L'Easy Service Concept, che garantisce costi di funzionamento e di manutenzione molto bassi grazie alla tecnologia filtro affidabile.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto e comodo da trasportare
- Struttura robusta, con ruote grandi posteriori e due rotelle anteriori pivottanti: facile da muovere e da usare
- L'archetto di spinta è molto comodo e pratico
Potenza d'aspirazione eccellente
- La doppia turbina aumenta le prestazioni
- La potenza di aspirazione elevatissima assicura ottimi risultati di pulizia e grande efficienza.
Comodità e praticità
- L'aspiratore risulta anche molto comodo da riparare: il concetto Easy Service è stato applicato per permettere di sostituire la turbina in 44 secondi.
- Si risparmiano quindi tempo e denaro.
Aspirazione senza sacchetto filtro
- Gli aspiratori con doppia turbina NT Classic montano il filtro a cartuccia provato e certificato.
- Il filtro a cartuccia permette di aspirare SENZA sacchetto filtro
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|2 x 53
|Aspirazione (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacità del contenitore (l)
|70
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza assorbita (W)
|max. 2300
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|76
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|18,5
|Peso con imballo (kg)
|26
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Bocchetta per pavimenti asciutti: 360 mm
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: Carta
- Tubo di evacuazione
- Vano di raccolta in acciaio INOX
- Archetto di spinta
Aree di applicazione
- Per aspirare polvere, sporco liquido e grossolano su tutte le superfici dure. Ottimo anche per aspirare gli interni auto.