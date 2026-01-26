Bidone aspiratutto NT 70/2 Me Classic

L'NT 70/2 Me Classic è un aspiratore solidi-liquidi robusto e potente con due motori e il contenitore in acciaio inox da 70 litri per sporco grossolano, polvere e liquidi..

Con il suo contenitore in acciaio inox da 70 litri, l'aspiratore a doppio motore NT 70/2 Me Classic può aspirare grandi quantità di sporco umido e grossolano, grazie alla sua elevata potenza di aspirazione e filtro a cartuccia altamente efficiente. Inoltre, il robusto aspiratore è dotato di un pratico tubo di scarico ed offre una maneggevolezza eccezionale grazie alla maniglia di spinta e al telaio estremamente robusto con ruote metalliche. L'Easy Service Concept, che garantisce costi di funzionamento e di manutenzione molto bassi grazie alla tecnologia filtro affidabile.

Caratteristiche e vantaggi
Robusto e comodo da trasportare
  • Struttura robusta, con ruote grandi posteriori e due rotelle anteriori pivottanti: facile da muovere e da usare
  • L'archetto di spinta è molto comodo e pratico
Potenza d'aspirazione eccellente
  • La doppia turbina aumenta le prestazioni
  • La potenza di aspirazione elevatissima assicura ottimi risultati di pulizia e grande efficienza.
Comodità e praticità
  • L'aspiratore risulta anche molto comodo da riparare: il concetto Easy Service è stato applicato per permettere di sostituire la turbina in 44 secondi.
  • Si risparmiano quindi tempo e denaro.
Aspirazione senza sacchetto filtro
  • Gli aspiratori con doppia turbina NT Classic montano il filtro a cartuccia provato e certificato.
  • Il filtro a cartuccia permette di aspirare SENZA sacchetto filtro
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 2 x 53
Aspirazione (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacità del contenitore (l) 70
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza assorbita (W) max. 2300
Larghezza nominale standard ( ) ID 40
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 76
Colore argento
Peso senza accessori (kg) 18,5
Peso con imballo (kg) 26
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 580 x 510 x 850

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Bocchetta per pavimenti asciutti: 360 mm
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: Carta
  • Tubo di evacuazione
  • Vano di raccolta in acciaio INOX
  • Archetto di spinta
Aree di applicazione
  • Per aspirare polvere, sporco liquido e grossolano su tutte le superfici dure. Ottimo anche per aspirare gli interni auto.
Accessori