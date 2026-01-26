Con il suo contenitore in acciaio inox da 70 litri, l'aspiratore a doppio motore NT 70/2 Me Classic può aspirare grandi quantità di sporco umido e grossolano, grazie alla sua elevata potenza di aspirazione e filtro a cartuccia altamente efficiente. Inoltre, il robusto aspiratore è dotato di un pratico tubo di scarico ed offre una maneggevolezza eccezionale grazie alla maniglia di spinta e al telaio estremamente robusto con ruote metalliche. L'Easy Service Concept, che garantisce costi di funzionamento e di manutenzione molto bassi grazie alla tecnologia filtro affidabile.